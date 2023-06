Mondiali Under 20: Italia – Inghilterra 2-1, gli azzurrini volano ai quarti

Sabato 3 giugno alle 23 la sfida alla Colombia.

Missione compiuta: contro la forte Inghilterra, tra le papabili per la vittoria finale, l’Italia allenata da Carmine Annunziata vince per 2-1 e stacca il visto per i quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso in Argentina.

La Colombia ostacolo per le semfinali

Mattatori del match i giovani più rappresentativi di questa Nazionale, ovvero Baldanzi e Casadei, che su rigore ha firmato il suo quinto gol nella competizione. Sabato 3 giugno alle 23 la sfida alla Colombia.