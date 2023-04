Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento in via della Repubblica a Monreale, nel Palermitano.

Sul posto si trovano tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sono sotto controllo. A dare l’allarme sarebbe stato un passante che ha visto il fumo uscire dall’appartamento.

Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe scoppiato nella cucina dell’appartamento. Al momento non ci sarebbero feriti.