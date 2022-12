Montagna, Lollobrigida “Patrimonio che va custodito, difeso e tutelato”

"Stiamo lavorando in sinergia con Regioni ed Enti locali per avere foreste in salute e ricche di biodiversità", ha detto il ministro

“Le nostre montagne sono un patrimonio che va custodito, difeso e tutelato. In occasione della Giornata Internazionale della Montagna voglio ringraziare le comunità e gli operatori delle zone montane, che svolgono un ruolo di primaria importanza in questo senso”. Ad affermarlo in un post su Facebook è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Il ministro dell’Agricoltura: “Foreste in salute e ricche di biodiversità”

“Come ho detto nelle mie linee programmatiche al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – sottolinea -, stiamo già lavorando in sinergia con Regioni ed Enti locali per mettere in campo interventi mirati ad avere foreste in salute e ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, ma anche di offrire benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane. Per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni. Questa è un’altra sfida cruciale, su cui il governo Meloni ha ferma intenzione di incidere”, sottolinea Lollobrigida.