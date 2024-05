Tragedia sul Monte Paramont: perde la vita Denis Trento, campione di scialpinismo

Sposato e padre di tre figli, Denis Trento era impegnato al Centro Sportivo Esercito di Courmayeur

Nelle scorse ore, lo scialpinista valdostano di 41 anni, Denis Trento, ha perso la vita dopo un tragico incidente avvenuto sul Monte Paramont, a circa 3.000 metri di quota e situato a La Salle. Grazie all’intervento del Soccorso alpino, il corpo è stato recuperato nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 maggio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione

Non era rientrato in casa per pranzo, quindi l’allarme lanciato da parte dei familiari. Dopo ore di ricerche, la tragica scoperta: Denis Trento, 41enne esperto scialpinista valdostano, è morto a causa di un incidente sul Monte Paramont, situato a La Salle e a circa 3000 metri di quota. Adesso, sono in corso le indagini da parte del Soccorso alpino e della guardia di finanza di Entreves per cercare di ricostruire al meglio quanto accaduto

Europei, mondiali e vita privata: chi era Denis Trento

Sposato e padre di tre figli, Denis Trento era impegnato al Centro Sportivo Esercito di Courmayeur. Campione europeo a squadre di skialp nel 2007 e nel 2008, sempre in quest’ultimo anno aveva ottenuto anche il titolo mondiale nella categoria a squadre.

Addio a Denis Trento, il ricordo delle autorità

A salutare Denis Trento, anche il presidente della Regione Renzo Testolin e l’assessore al turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques. “La Valle d’Aosta perde un grande uomo della montagna che ha saputo rappresentare la nostra regione e i colori dell’esercito con assoluta passione e dedizione, primeggiando nello sci alpinismo”- spiegano i due esponenti. “È stato anche un bell’esempio di vita e di valori umani oltre che sportivi a lui va il riconoscimento del mondo sportivo e di tutti i valdostani che lo hanno conosciuto per aver contribuito a far apprezzare la passione per la montagna e per lo sport in generale”.