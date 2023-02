Montedoro, iniziative per riqualificare e rilanciare il territorio

A Montedoro si punta sulla progettazione per intercettare risorse finalizzate a dare una nuova e più moderna fisionomia alle aree nevralgiche del paese. Dal passato la strada per guardare al futuro

MONTEDORO (CL) – Il Comune ha pubblicato nell’Albo pretorio del sito ufficiale una delibera per autorizzare l’impiego delle risorse stanziate a favore del “Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale”.

Si tratta di uno strumento istituito dal Decreto legge numero 91 del 2017 presso l’Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei Comuni di varie regioni d’Italia, tra cui la Sicilia. Le risorse sono impegnate dagli Enti beneficiari mediante la messa a bando di proposte progettuali in merito. Le disponibilità, quindi, vengono assegnate alle migliori proposte avanzate.

I piani sono stati suggeriti secondo le linee guida in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall’Autorità politica delegata per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili in attuazione dell’art. 6-quater, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017. Tra questi criteri elencati per l’individuazione dei progetti più meritevoli, rientra quello dello “sviluppo turistico del territorio”, considerato in questo senso elemento essenziale.

In particolare, il Comune di Montedoro ha stanziato le somme del Fondo a favore del progetto “Le vie dei Musei”. Si tratta di un piano che si pone l’obiettivo di riqualificare parte del centro storico della cittadina, per potenziare l’area più antica del Comune e i centri di aggregazione messi a disposizione dei cittadini. A tal fine il Comune di Montedoro ha sottoscritto una convenzione con il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.