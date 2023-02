Lutto nel mondo del basket messinese: è morta Rossana Libro

Il basket messinese a lutto per la morte di Rossana Libro, uno dei nomi più noti in città nell’ambito della pallacanestro.

Rossana Libro è stata una giocatrice per poi sedersi in panchina come allenatrice, dopo un’esperienza da arbitro.

In tanti anni ha allenato centinaia di atleti dalle categorie minibasket fino alla serie B femminile, legando il suo nome alla Polisportiva Rescifina.

Sui social il cordoglio di società, giocatori e amici di Rossana Libro

La Katàne basket in tutte le sue componenti porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Rossana Libro per la sua prematura scomparsa. Le parole di Ileana Aleo: “Rossana era una persona eccezionale, possedeva un’energia incredibile e aveva una bella parola per tutti, anche nei momenti più duri.”

“La PCR Messina, in tutte le sue componenti piange la scomparsa della cara, indimenticabile Rossana Libro. Sei stata più che un Coach. Non ti dimenticheremo mai”.

“Fin da quando ero bambino, ricordo la tua presenza, il tuo equilibrio e serenità, come arbitro prima, come allenatrice poi e sempre come grande appassionata del nostro sport in città. Oggi è una giornata dolorosissima per noi che ti abbiamo conosciuto, frequentato ed apprezzato le tue doti. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace”.