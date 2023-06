Morte Berlusconi, da Londra alla Russia l’addio dei media del mondo

L’addio a Silvio Berlusconi, in decine di lingue, è in apertura sulle pagine online dei principali media del mondo

“Silvio Berlusconi, l’ex primo ministro italiano che è sopravvissuto a scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto all’età di 86 anni” riferisce l’emittente londinese Bbc. Che dopo dettagli essenziali sul decesso all’ospedale San Raffaele di Milano continua definendolo “esuberante magnate dei media miliardario”, entrato in carica per la prima volta da presidente del Consiglio nel 1994 e alla guida di quattro governi fino al 2011.

Il ricordo è in apertura a caratteri cubitali anche a Mosca. “E’ morto Silvio Berlusconi” titola l’agenzia di stampa Novosti. “La notizia è in aggiornamento” si legge in sovrimpressione, alludendo a una diretta con più contenuti, di interesse nazionale anche alla luce del rapporto di amicizia tra il fondatore di Forza Italia e il presidente russo Vladimir Putin.

A ricordare Berlusconi è anche la stampa tedesca. Secondo l’edizione online del settimanale Der Spiegel, l’ex capo di governo “ha plasmato la politica italiana per decenni, ha creato un impero economico e ha causato scandali in serie”. La Bild, il quotidiano più letto in Germania, mette in apertura una foto dell’ex premier sorridente che saluta e cita un portavoce che conferma all’agenzia di stampa tedesca il decesso. Nel suo ultimo ricovero, scrive il giornale, ”non si parlava di pericolo per la sua vita”. Viene inoltre ricordato che ”l’ex primo ministro ha plasmato la vita pubblica in Italia per decenni in vari ruoli, non solo come politico, ma anche come magnate dei media e proprietario di lunga data della squadra di calcio Milan. Tra il 1994 e il 2011 è stato tre volte primo ministro. Lo scorso settembre è stato eletto al Senato nelle elezioni politiche. Il suo partito Forza Italia è attualmente in coalizione con il governo del premier di destra Giorgia Meloni”. La Bild scrive anche che ”la carriera di Berlusconi è stata segnata da vari scandali. Il controverso politico è stato accusato di dozzine di presunte accuse economiche e di corruzione e del suo ruolo nelle famigerate feste sessuali Bunga-Bunga. Nel 2013 è stato condannato per frode fiscale”.

La Cnn scrive invece che ”Silvio Berlusconi, l’esuberante miliardario ed ex primo ministro italiano che una volta si definì il ‘Gesù Cristo della politica’, è morto in un ospedale di Milano all’età di 86 anni”. L’emittente americana prosegue dicendo che ”il politico, che è stato a lungo considerato il personaggio pubblico più colorato d’Italia, è stato eletto primo ministro tre volte e ha servito per un totale di nove anni, più a lungo di chiunque altro dai tempi del dittatore fascista Benito Mussolini”.

Nel darne notizia, di spalla, il Wall Street Journal afferma che ”il tre volte premier è stato una figura divisiva che ha condizionato la politica italiana e ne ha incarnato il movimento conservatore durante e dopo il suo mandato”. Il giornale parla inoltre di Berlusconi come di ”una figura controversa in Italia, è stato oggetto di scherno all’estero per le sue battute oscene, gli scandali sessuali e la sovrapposizione di interessi politici e commerciali”.

L’emittente francese Bfmtv apre con la notizia, dicendo che ”quello che gli italiani chiamavano il Cavaliere è morto all’età di 86 anni. Imprenditore e figura centrale della vita politica italiana, aveva anche segnato lo Stivale per le sue molteplici scappatelle e cause giudiziarie”. La tv francese parla di ”figura emblematica della vita politica italiana”, un ”uomo d’affari la cui ricchezza è ora stimata in diversi miliardi di euro”.

Anche Le Figaro mette la notizia in apertura descrivendo Berlusconi come una ”figura inarrestabile nella politica italiana” e affermando che ha stabilito ”un record” essendo stato ”tre volte capo del governo italiano, più di nove anni in totale”. Il giornale lo descrive poi come un ”appoggio un po’ ingombrante” per la premier Giorgia Meloni ”per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina, ritenendo Zelensky responsabile dell’aggravarsi delle tensioni con la Russia”.

Il giornale francese di sinistra ‘Liberation’ scrive che ”il ‘Cavaliere’ esce di scena” e ricordando il suo ”record di longevità alla presidenza del Consiglio italiano” afferma che ‘‘l’imprenditore ha incarnato gli eccessi della sfavillante Italia”.