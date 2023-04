Morte centauri sulla Palermo-Mazara: si ipotizza corsa clandestina in moto

Alcuni anni fa Fardella rimase coinvolto in un'inchiesta della polizia stradale sulle corse clandestine in motocicletta

Al setaccio, da parte degli agenti della polizia stradale del capoluogo siciliano, ci sono le immagini riprese dalle telecamere piazzate lungo l’autostrada A29. Le stesse che, secondo gli inquirenti, avrebbero immortalato Alessio Fardella di 36 anni e Salvatore Tantillo di 20 – i due giovani morti domenica mattina causa incidente con le proprie moto – sfrecciare, assieme a una ventina di partecipanti, in occasione di una gara di motociclismo. All’altezza dell’aeroporto, si vedrebbero i centauri procedere tutti in direzione Palermo.

L’ombra delle corse clandestine

Sempre secondo gli inquirenti, avrebbero partecipato ad una gara clandestina con i partecipanti che, dopo l’incidente, non si sono fermati per prestare soccorso ai due ragazzi morti sull’asfalto della Palermo-Mazara. Alcuni anni fa Fardella rimase coinvolto in un‘inchiesta della polizia stradale sulle corse clandestine con le moto sia in autostrada che in città.