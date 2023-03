Morte di Davide Licata, il 12enne era già svenuto la scorsa settimana: si indaga

Proseguono le indagini sul caso di Davide Licata, 12enne morto mentre giocava a basket. Acquisiti i documenti di idoneità sportiva.

Proseguono le indagini sulla morte di Davide Licata, il 12enne di Favara (Agrigento) deceduto mentre stava giocando a basket nella palestra dell’istituto scolastico “Guarino” a seguito di un malore.

I carabinieri della locale Tenenza ha acquisito diversi documenti, tra cui i certificati di sana costituzione e di idoneità all’attività agonistica della vittima. I militari, inoltre, avrebbero raccolto le testimonianze di alcune persone informate sui fatti.

Davide Licata, un altro malore di recente

In base ad alcune indiscrezioni, Davide Licata sarebbe già svenuto una volta la scorsa settimana mentre correva insieme a un amico. Per tale motivo, il 12enne non si era successivamente presentato a una seduta di allenamento in via precauzionale.

Nelle prossime ore i carabinieri potrebbero sentire nuovamente familiari e conoscenti al fine di acquisire ulteriori elementi che possano fare piena luce sulla triste vicenda. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Davide e, al momento, non risulterebbe ancora nessun nome sul registro degli indagati.