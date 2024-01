Fauzia Islam, il mistero sulla morte: si indaga per istigazione al suicidio

La Procura di Palermo continua gli accertamenti sulla tragica fine della 17enne, trovata senza vita nelle acque di Aspra lo scorso fine settimana.

Continuano le indagini sulla morte di Fauzia Islam, la 17enne di origini bengalesi trovata senza vita in mare lo scorso sabato a Palermo: la Procura indaga per istigazione al suicidio.

Nel frattempo, la comunità è distrutta dal dolore per il decesso – ancora dalla dinamica misteriosa – dell’adolescente. I compagni di scuola dell’Istituto Cassarà, che la giovane frequentava, hanno lasciato dei fiori sul suo banco per ricordarla. I coetanei dell’Istituto Majorana, invece, hanno condiviso un messaggio di cordoglio sui social: “Fauzia Islam, una giovane 17 enne palermitana di origini bengalesi era scomparsa da un paio di giorni e, purtroppo, è stato ritrovato il suo corpo a diverse miglia di distanza da Vergine Maria luogo in cui erano stati rinvenuti il suo giubbotto e il suo zaino. La comunità studentesca dell’I.S. Majorana esprime il proprio cordoglio e invia alla famiglia, agli amici e al Liceo Linguistico Ninni Cassarà di cui era studentessa le sue più sentite condoglianze.

Morte Fauzia Islam, istigazione al suicidio?

La prima ipotesi degli inquirenti è che la 17enne si sia tolta la vita. Lo dimostrerebbero alcuni messaggi condivisi – anche sui social – poco prima della sparizione (“O ti uccidi o bevi caffè. Io non bevo più caffè”, un esempio) e i tanti problemi confidati da Fauzia con gli amici.

Inizialmente si pensava che la 17enne abbia scelto il suicidio come strada per sfuggire a un matrimonio combinato organizzato dalla famiglia. Tuttavia, sembra che l’ipotesi sia stata smentita nelle scorse ore. Sono quindi in corso le indagini per risalire ai motivi dell’estremo gesto e alle eventuali responsabilità. La Procura di Palermo indaga per istigazione al suicidio.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo di Fauzia Islam è stato ritrovato lo scorso sabato nel mare di Aspra, a circa 15 chilometri dalla costa palermitana. I suoi effetti personali, un giubbotto e lo zaino, sono stati ritrovati nel quartiere Vergine Maria, sugli scogli. La giovane risultava scomparsa da diversi giorni. Da subito amici e parenti avevano temuto il peggio, considerando anche le inquietanti frasi scritte dalla ragazza pochi giorni prima della scomparsa.

