Morte George Floyd, condannato a 3 anni e mezzo ex agente che aiutò a immobilizzarlo

Floyd era stato fermato per una sospetta banconota falsa da 20 dollari. Condannato già a 22 anni l'altro ex agente, Derek Chauvin, che gli tenne il ginocchio premuto sul collo fino alla morte

E’ stato condannato a tre anni e mezzo di prigione J. Alexander Kueng, l’ex agente della polizia di Minneapolis coinvolto nell’omicidio di George Floyd, l’afroamericano morto nel maggio del 2020 dopo che un altro ex agente, Derek Chauvin, gli tenne il ginocchio premuto sul collo per oltre nove minuti. La morte di Floyd provocò un’enorme ondata di proteste di Black Lives Matter in tutti gli Stati Uniti ed anche in altre parti del mondo.

Floyd fermato per una sospetta moneta falsa da 20 dollari

Kueng si era dichiarato colpevole di essere stato complice di omicidio involontario di secondo grado, avendo aiutato Chauvin ad immobilizzare Floyd che era stato fermato per una sospetta banconota falsa da 20 dollari, ottenendo così che i procuratori del Minnesota ritirassero l’accusa più grave di istigazione all’omicidio. Chauvin nel giugno del 2021 è stato condannato a 22 anni e mezzo in Minnesota per l’omicidio e poi ha ricevuto la scorsa estate un’altra condanna federale a 21 per aver violato i diritti civili di Floyd.

Anche Kueng – insieme ad un altro ex agente che partecipò all’arresto, Tou Thao – è stato processato da un tribunale federale che l’ha condannato a tre anni. Sia Kueng che Floyd potranno scontare contemporaneamente le condanne statali e federali. L’avvocato della famiglia Floyd ha dichiarato che questa sentenza, insieme a quella federale, ‘garantisce giustizia” ed ha espresso la speranza che possa “portare un po’ di pace alla famiglia il fatto di sapere che la morte di George non fu invano”.