Morte Matteo Battaglia, disposta l’autopsia. Lutto cittadino per i funerali

L'autopsia chiarirà le cause della morte del 22enne Matteo Battaglia di Comiso. Il sindaco ha disposto il lutto cittadino per i funerali.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Matteo Battaglia, il 22enne originario di Comiso (Ragusa), deceduto all’ospedale Garibaldi di Catania dopo essere caduto da un sottotetto una settimana fa.

Morte Matteo Battaglia, la ricostruzione

L’incidente era avvenuto nella serata di domenica 8 ottobre, quando il giovane era precipitato per alcuni metri di altezza all’interno di un locale dove sarebbe dovuta essere allestita un’attività.

Soccorso dai sanitari del 118, il giovane era stato successivamente portato in ospedale in gravi condizioni. Matteo Battaglia è morto il 10 ottobre, dopo due giorni di agonia.

Disposto il lutto cittadino

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria, con l’area che è stata posta sotto sequestro per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi del caso. La famiglia del 22enne ha dato il proprio assenso per l’espianto degli organi.

In occasione dei funerali il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha disposto il lutto cittadino. La data nella quale verrà dato l’ultimo saluto al giovane verrà fissata dopo l’esame autoptico.

Fonte foto: Facebook – Matteo Battaglia