Morte Maurizio Costanzo, De Filippi torna in tv e ringrazia tutti

Maria De Filippi, dopo la perdita di Maurizio Costanzo, torna in tv con un messaggio di ringraziamento nei confronti di tutti.

Maria De Filippi, dopo la perdita del marito Maurizio Costanzo, torna sugli schermi con il suo programma C’è Posta Per Te. La puntata è stata registrata in precedenza e poco prima del suo inizio è stato diffuso un messaggio di ringraziamento scritto dalla conduttrice. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria”.

Negli ultimi giorni sono stati, infatti, tantissimi i pensieri di cordoglio e vicinanza giunti ai familiari e ai congiunti del compianto giornalista e conduttore tv.