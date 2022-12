Shock e dolore per la morte del capitano Altruda, pilota e “fedele servitore dello Stato”

Mentre la Sicilia e l'intera Italia sono sotto in lutto per la morte del pilota Fabio Antonio Altruda, lo scalo dell'aeroporto di Trapani Birgi riapre al traffico civile.

L’intera Sicilia e le istituzioni locali e nazionali sono sconvolte per la morte del pilota Fabio Antonio Altruda, che guidava l’Eurofighter precipitato ieri a Birgi (Trapani), ed esprimono il proprio cordoglio per la tragica scomparsa.

Nel frattempo, l’Aeronautica Militare nazionale ha avviato un’inchiesta di sicurezza del volo per fare chiarezza sul tragico incidente.

Morte del pilota Fabio Altruda, il cordoglio di Schifani e Meloni

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commentato così la tragedia avvenuta a Birgi: “Esprimo profondo cordoglio per la morte del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, vittima del tragico incidente di ieri. Tutto il Governo regionale si stringe attorno alla famiglia dell’ufficiale scomparso, al Capo di stato maggiore, alle donne e agli uomini dell’Aeronautica militare italiana”.

Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa sulla vicenda: “La notizia della morte del Capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell’incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all’Aeronautica militare”.

Istituzioni e Aeronautica militare sotto shock

La morte del giovane ufficiale ha sconvolto l’Aeronautica Militare. In un tweet si legge: “La notizia è stata comunicata ai genitori del giovane Ufficiale, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”.

Anche il Ministero della Difesa si stringe al dolore della famiglia e dei cari della vittima. In una nota su Twitter si legge: “Il ministro Guido Crosetto ha ribadito che la scomparsa del Capitano Altruda rappresenta un profondo dolore per la grande famiglia della Difesa che perde un fedele servitore del Paese”.

Il sottosegretario alla Difesa e Senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, aggiunge: “Sentimenti di profondo cordoglio per la morte del Capitano pilota dell’Aeronautica Militare Fabio Antonio Altruda avvenuta ieri in un tragico incidente aereo a Trapani. Nell’apprendere la dolorosa notizia, mi unisco al dolore dei familiari del giovane Ufficiale. Al Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Luca Goretti, e alle donne e uomini dell’Arma azzurra esprimo la mia più commossa vicinanza per la perdita di un servitore del Paese”.

Cosa si sa sull’incidente e chi era la vittima

Solo le indagini potranno ricostruire con certezza la tragedia dell’Eurofighter precipitato prima del suo rientro all’aeroporto di Trapani. Hanno trovato i resti dell’aereo nell’alveo di un fiume, non lontano dal luogo dell’incidente, un’area agricola a sud est della base aerea.

La dinamica dei fatti è ancora poco chiara. Pare che la tragedia sia avvenuta alla fine di una missione d’addestramento del pilota 33enne, originario di Caserta.

Dopo il ritrovamento del corpo del capitano Fabio Antonio Altruda, l’aeroporto di Trapani Birgi ha riaperto al traffico civile. Precedentemente, le autorità competenti avevano chiuso lo scalo per consentire le ricerche dei resti del caccia e del pilota disperso. Il primo aereo, proveniente da Pantelleria, è atterrato questa mattina alle 7.40. Il volo di ritorno della stessa compagnia è partito invece poco dopo, alle 8.10.

Fonte immagine: Aeronautica Militare (di repertorio)