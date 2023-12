Il malore e il decesso, Lampedusa piange il 29enne Salvatore De Battista: oggi i funerali

Inutili il trasporto in ospedale e il tentativo dei medici, Salvatore De Battista si è spento dopo due giorni di coma.

Un giovane lampedusano di 29 anni, Salvatore De Battista, è morto nelle scorse ore stroncato da un aneurisma cerebrale. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si sarebbe sentito male e, per questo, era stato trasportato inizialmente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lampedusa.

Viste le sue condizioni di salute, il 29enne è stato successivamente trasferito a Palermo in elisoccorso, ma il viaggio in direzione del capoluogo siciliano si è comunque rivelato inutile. Dopo un brusco peggioramento delle sue condizioni di salute e il passaggio in uno stato di coma durato due giorni, Salvatore Di Battista è morto gettando nello sconforto parenti e conoscenti.

Il sindaco: “Addolorati per la perdita di Salvatore”

“Ancora una volta la nostra isola si trova ad affrontare il dolore della perdita prematura di un giovane, che vola improvvisamente nella casa di Dio e ci lascia tutti sgomenti e increduli”, ha scritto sui social il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.

A tal proposito, l’amministrazione comunale ha annunciato l’istituzione del lutto cittadino in occasione dei funerali che avranno luogo nella giornata di lunedì 11 dicembre, “invitando le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a sospendere le attività durante la celebrazione dei funerali e fino alla conclusione della cerimonia funebre”.

“Si invitano tutti ad esprimere la partecipazione al dolore per la perdita del nostro concittadino Salvatore evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera giornata”, ha aggiunto il sindaco di Lampedusa.

Fonte foto: Facebook