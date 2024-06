È morto l’attore Tony Lo Bianco a 87 anni

Muore Tony Lo Bianco, l'attore italostatunitense nato a New York di origini siciliane. L'artista ha lottato contro un cancro alla prostata.

Muore Tony Lo Bianco, l’attore di 87 anni italostatunitense nato a New York di origini siciliane. La notizia è giunta tramite Metro.co.uk che grazie ai rappresentanti ha supporto delle cause del decesso. L’artista ha lottato contro il cancro alla prostata. È nato nell’ottobre del 1936 e tra l’altro è stato pure un pugile dei Guanti d’Oro. Ha fondato la compagnia artistica, il Triangle Theater. Tanti i ruoli interpretati in grandi film come Il braccio violento della legge e serie quale Law&Order.