Tragedia a San Cristoforo, giovane calciatore muore in incidente: dolore per Manuel Puglisi

Il 22enne era molto noto come calciatore. Per lui, dopo un drammatico incidente a Catania, non c'è stato nulla da fare.

Dolore a Catania, dove un ragazzo di 22 anni, Manuel Puglisi, è morto in seguito a un tragico incidente in via Pulè, nel quartiere di San Cristoforo.

Come calciatore, aveva giocato con le squadre di Paternò e Biancavilla e anche nelle giovanili del Catania.

Incidente mortale a Catania, muore il calciatore Manuel Puglisi

Rimane ancora da chiarire la dinamica del sinistro mortale, avvenuto all’alba in via Pulè a Catania. Secondo una prima ricostruzione, il 22enne viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando – per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine – avrebbe perso il controllo del proprio mezzo.

L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio

Tra i primi a esprimere cordoglio per la scomparsa tragica di Manuel Puglisi c’è il Paternò Calcio. In un post sui social si legge: “Ciao Manuel, ti vogliamo ricordare così! Una tragedia incredibile quella che ha svegliato il Paternò Calcio con la prematura scomparsa di Manuel, nostro giocatore delle stagioni precedenti. Il Paternò Calcio, incredulo, esprime il mio sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi”.

Dall’SSD Akragas: “Apprendiamo della tragica scomparsa del giovane calciatore siciliano Manuel Puglisi. La Società si unisce al dolore dei familiari e amici, porgendo le più sentite condoglianze”.

