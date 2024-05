Dalla medicina alla politica e allo sport, morto il cardiologo Antonello Liuzzo: lutto a Siracusa

Ex assessore e stimato medico amante del calcio: lutto nel capoluogo aretuseo.

Dolore a Siracusa per la morte di Antonello Liuzzo, stimato cardiologo, molto conosciuto anche nell’ambito dello sport e della politica.

Aveva 72 anni.

Specializzato in Cardiologia, dagli anni Settanta Liuzzo si era dedicato ai pazienti della sua terra, soprattutto quelli meno fortunati, con passione e dedizione. Per la sua città era sceso direttamente in campo prestandosi alla politica: nel 2010 aveva infatti ricoperto il ruolo di assessore alle Politiche Sociali durante la sindacatura di Roberto Visentin.

Appassionato di sport, il cardiologo Antonello Liuzzo è stato anche il fondatore della squadra di calcio dell’Enzo Grasso, la cui storia si è poi conclusa con la nascita del Real Siracusa.

Il cordoglio

E proprio la squadra di calcio siracusana piange la scomparsa di Liuzzo con un commento sui social: “Il Real Siracusa rivolge sincere condoglianze alla Famiglia Liuzzo, per la scomparsa del Presidentissimo Dottore Antonello Liuzzo, un’istituzione per il Calcio Dilettantistico a Siracusa. Noi del Real Siracusa lo vogliamo ricordare come in foto sempre sorridente ma soprattutto in prima linea tra noi, un abbraccio grande grande”.

Anche la Siracusa Calcio 1924 ricorda il medico: “Il Siracusa Calcio 1924 esprime sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del dottore Antonello Liuzzo, da sempre figura di riferimento per le realtà calcistiche siracusane”.

