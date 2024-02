“Per sempre leggenda”, è morto l’ex calciatore Andy Brehme

L'ex star dell'Inter lascia la compagna e due figli avuti dalla precedente moglie. Mondo del calcio in lutto per l'improvvisa scomparsa.

Nuovo lutto nel mondo del calcio: è morto a Monaco di Baviera Andy Brehme, ex giocatore dell’Inter. Aveva 63 anni.

Lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli, avuti dal matrimonio con l’ex moglie.

Come è morto Andy Brehme, ex giocatore dell’Inter

Il 63enne si è spento nella notte tra lunedì e martedì all’età di 63 anni. Ad annunciarlo la famiglia e la Bild. Era stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso di una clinica in Ziemssenstrasse di Monaco di Baviera, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: ormai era troppo tardi.

A stroncare l’ex calciatore tedesco, campione del mondo, sarebbe stato un arresto cardiaco.

Chi era Andy Brehme, ecco dove ha giocato

Durante la sua carriera da giocatore, Brehme ha giocato per il Saarbrücken, il Kaiserslautern (dove in seguito è stato anche allenatore), il Bayern, l’Inter e il Real Saragozza. Nel 1986 aveva perso la finale a Città del Messico contro l’Argentina ma fu autore del gol della vittoria della Germania nella finale dei Mondiali del 1990.

Con l’Inter ha vinto la Serie A nel 1989 e la Coppa Uefa nel 1991. In più, Brehme ha vinto la Bundesliga con Bayern Monaco e Kaiserslautern. Poche settimane fa era morto un altro grande calciatore tedesco, Franz Beckenbauer, che aveva allenato la squadra ai Mondiali del 1986 e del 1990 dopo averla vinta da giocatore nel 1974.

La nota della compagna

“È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile e di astenervi dal fare domande”. Arriva alla Dpa la conferma della morte di Andreas Brehme da parte della sua compagna, Susanne Schaefer.

Il cordoglio, Inter in lutto

Attestazioni di stima e messaggi di cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme arrivano da tutto il mondo, da personaggi di spicco e club sportivi e non solo.

L’Inter saluta così l’ex calciatore: “Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda”. Il team ha annunciato anche che “la squadra nerazzurra indosserà il lutto al braccio nel match con l’Atletico Madrid per ricordare il grande campione tedesco”.

“A nome dell’intera comunità calcistica europea, siamo profondamente rattristati nella notizia della scomparsa di Andreas Brehme”. Così l’Uefa sui suoi canali social. “Dopo aver segnato il gol della vittoria per la sua Germania nella finale dei Mondiali del 1990, ha vinto anche una Coppa Uefa con l’Inter nel 1991. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo triste momento”, aggiunge la Federcalcio europea.

Tra i tanti messaggi di addio anche quelli di grandi star del calcio come Cristian Vieri, ex attaccante dell’Inter, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti e il difensore della Juventus Gleison Bremer.

Foto da Wikipedia, pubblico dominio