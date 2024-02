Addio al direttore sportivo Enzo Nucifora: condusse l’Atletico Catania vicino alla serie B

Lo storico direttore sportivo è scomparso all'età di 78 anni dopo una brutta malattia.

Mondo del calcio in lutto per la morte di Enzo Nucifora, ex storico direttore sportivo dell’Atletico Catania e figura di spicco dello sport italiano.

Aveva 78 anni e, purtroppo, da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. In queste ore si piange anche la scomparsa di Carlotta Dessi, giovanissima giornalista di Mediaset.

Addio a Enzo Nucifora

L’ex direttore sportivo è morto all’età di 78 anni nell’Hospice di San Benedetto del Tronto. Originario di Messina, ha dedicato la propria vita al calcio di provincia. Tantissime le squadre seguite: Udinese, Pescara, Messina, Avellino, Atletico Catania, Taranto, Barletta, Gualdo e Martina.

Condusse l’Atletico Catania in serie C1 e vicino allo scatto in B. I funerali si terranno mercoledì 7 febbraio alle ore 15.30 nella Chiesa della Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Enzo Nucifora. Tra questi ci sono quelli di tante squadre sportive che ha seguito e amato.

L’Atletico Catania, in particolare, scrive: “Con Nucifora l’Atletico Catania è stato ad un passo dal grande salto in Serie B. Ricordi indelebili, quindi, legano la società atletista al direttore, uomo di grandi doti umane e professionali. La stagione con l’Atletico Catania fu davvero importante sia per i risultati della squadra sia per il grande legame con il patron Franco Proto, con Damiano Proto e con il dottore Carmelo Seminara. Alla base c’era un grande ed importante lavoro in team e un forte senso di appartenenza. Amicizia continuata anche dopo la parentesi atletista di Enzo Nucifora. Il direttore, nella sua carriera sportiva, ha lavorato in squadre importanti come Messina, Sambenedettese (qui ottenne la prima di otto promozioni in carriera), Ancona, Chieti, Pescara e Avellino. Ultima e breve esperienza due ani fa a Lanciano. In questo triste momento, la società Imesi Atletico Catania 1994 e nello specifico i dirigenti Franco Proto, Damiano Proto e Carmelo Seminara, ma anche lo staff tecnico e i tifosi atletisti, si uniscono al dolore della compagna Patrizia e dei suoi familiari”.

Dall’ACR Messina, invece, arriva questo ricordo: “L’Acr Messina, con in testa il presidente Pietro Sciotto, in tutte le sue componenti esprime il proprio cordoglio. Mister Giacomo Modica, con il quale ha lavorato a Messina e in altre piazze si unisce al dolore e lo ricorda così: “Lo ricordo con grande affetto. È stato mio direttore a Messina a cavallo fra gli 80 e 90, gli anni di Zeman. Grande perdita umanamente e professionalmente. Mancherà una bellissima persona che stimavo moltissimo. Un abbraccio a Patrizia, la sua compagna, e a tutti i suoi cari”.

Foto da Facebook