Dalla Juventus al Palermo, addio a Gino Raffin: l’attaccante “innamorato” della Sicilia

Lutto nel mondo del calcio: ecco chi era Gino Raffin, attaccante del Palermo dal 1964 al 1966.

Lutto nel mondo dello sport: è morto Gino Raffin, ex calciatore e attaccante del Palermo Calcio dal 1964 al 1966. Aveva 86 anni.

Si è spento la scorsa domenica 2 aprile a Turate, in provincia di Como. Lascia la moglie Giovanna e due figlie, Patrizia e Laura.

Morto Gino Raffin, la carriera del calciatore

Luigi Raffin, nato a Gonars (Friuli Venezia-Giulia nel 1936) ha esordito in serie A nel 1955, indossando la maglia della Juventus. La sua carriera è proseguita in Serie C nelle squadre Lecco, Biellese e Livorno. Poi il passaggio in serie B con il Venezia nel 1960 e le 12 reti con il Brescia. Nel Palermo ha giocato per ben due stagioni. In serie D ha giocato con la maglia della Pro Vercelli.

La carriera calcistica di Raffin si è conclusa nel 1969. Per 10 anni, l’ex giocatore – rimasto a vivere a Palermo – ha continuato a lavorare nel mondo del calcio in qualità di allenatore.

Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social c’è quello della squadra locale di Gonars: “Ci ha lasciato Gino Raffin, una leggenda del calcio gonarese, un attaccante straordinario e una persona meravigliosa.

Partito dall’ ASD Comunale Gonars e approdato fino alla Juventus e in altre società blasonate, Gino lascia un vuoto grandissimo. Ciao Gino”.

