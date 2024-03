Il malore e la tragedia: uomo trovato morto in casa a Ficarazzi

A trovare il corpo senza vita i vigili del fuoco.

Tragedia a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove un uomo è stato trovato morto in casa in via Mulinello. La vittima aveva 59 anni.

Non si avevano notizie dell’uomo da giorni.

Ficarazzi, uomo trovato morto in casa

A lanciare l’allarme sarebbero stati i familiari del 59enne, che non avevano notizie del proprio congiunto da alcuni giorni. In casa dell’uomo sono giunti, quindi, i vigili del fuoco.

I pompieri hanno trovato il corpo del 59enne senza vita. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe morta per un malore improvviso, forse già alcuni giorni fa. Gli inquirenti e il medico legale non avrebbero individuato segni di effrazione in casa o di violenza sul cadavere.

A indagare i carabinieri della compagnia di Bagheria.

La tragedia in provincia di Catania

Lo scorso gennaio, purtroppo, anche un uomo di 73 anni è morto in circostanze simili ad Adrano (in provincia di Catania). I vigili del fuoco del distaccamento di Biancavilla lo avevano trovato senza vita in casa. Sarebbe deceduto per cause naturali. A lanciare l’allarme erano stati i vicini di casa, preoccupati per non aver visto l’uomo per diversi giorni.

Immagine di repertorio