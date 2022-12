Morto in un incidente Salvatore Vargiu: fu uno dei carcerieri di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi

Morto Salvatore Vargiu, 82 anni, uno dei banditi condannati per il sequestro di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, rapiti nel 1979 in Sardegna. Vargiu è deceduto in un incidente stradale alle porte di Buddusò, paese del nord Sardegna, dove abitava. L’uomo ha perso il controllo dell’auto all’uscita da una curva e si è ribaltata. Vargiu aveva scontato una pena a 25 anni di carcere per il sequestro di De Andrè e Dori Ghezzi. Nel 2013, invece, era stato condannato a 5 mesi per tentato furto di mangimi.