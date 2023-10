Tragedia per l’Amerigo Vespucci, morto il giovane medico Daniele Marino

Marina Militare in lutto per la scomparsa del 28enne napoletano, deceduto in seguito a un incidente durante la missione in Brasile.

Tragedia per l’Amerigo Vespucci, imbarcazione della Marina Militare: è morto in seguito a un incidente stradale a Fortaleza (Brasile) il medico di bordo e tenente di vascello Daniele Marino.

L’incidente risale a sabato 7 ottobre e ha lasciato sotto shock l’intera comunità. Il ragazzo aveva appena 28 anni ed era originario di Napoli. Con lui viaggiava un 31enne, purtroppo deceduto.

Incidente mortale in Brasile, morto Daniele Marino

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Pare che il 28enne viaggiasse in moto con un altro giovane e che, in seguito a un impatto fatale, siano morti entrambi.

A dare il triste annuncio della scomparsa del giovane è stata la Marina Militare, che sui social scrive: “Il CSMM Enrico Credendino esprime il proprio cordoglio e la vicinanza di tutta la Marina alla famiglia del tenente di vascello medico Daniele Marino, prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale”.

Cordoglio anche dalle massime cariche dello Stato. Questa la nota del Ministero della Difesa: “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello Daniele Marino della Marina Militare, medico di bordo di Nave Vespucci, tragicamente scomparso in Brasile a causa di un incidente stradale”.

Fonte foto: Facebook