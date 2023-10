Schiacciato dal trattore, nulla da fare per Piero Bilello: morto dopo giorni di agonia

Santa Margherita di Belice (AG) a lutto per la scomparsa del 71enne, coinvolto in un terribile incidente lo scorso 7 ottobre.

Dolore a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento: è morto Piero Bilello, 71enne coinvolto pochi giorni fa in un incidente con il suo trattore in contrada Montagnola.

Dopo quasi quattro giorni di agonia, l’uomo – che avrebbe compiuto 72 anni a breve – è morto al Trauma Center di Palermo.

Morto Piero Bilello, schiacciato dal suo trattore nell’Agrigentino

Rimane ancora da confermare la terribile dinamica di quanto accaduto nel giorno dell’incidente, avvenuto lo scorso 7 ottobre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il trattore condotto dal 71enne si sarebbe ribaltato – per cause da accertare – nelle campagne di contrada Montagnola e l’uomo sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo pesante.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasferito il malcapitato agricoltore al Trauma Center di Palermo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Dopo quattro giorni di agonia, purtroppo, l’uomo è deceduto. La morte del 71enne ha scosso la comunità di Santa Margherita Belice, dove Bilello era molto conosciuto.

Immagine di repertorio