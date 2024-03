Lutto al Policlinico di Palermo, morto il professore Vincenzo La Bella: “Medico generoso”

Il Policlinico Giaccone dice addio a uno dei suoi principali punti di riferimento nel trattamento e nella ricerca relativa alle malattie neurodegenerative.

Lutto al Policlinico di Palermo: nelle scorse ore, infatti, è morto il professore Vincenzo La Bella, professore di Neurologia nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.

Aveva 65 anni ed era da anni un punto di riferimento per il Policlinico Giaccone, soprattutto per il trattamento delle malattie neurodegenerative.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Morto il professore Vincenzo La Bella del Policlinico di Palermo

Su Facebook, tra i tanti messaggi di cordoglio, c’è anche quello del personale del Policlinico Giaccone. “Il Commissario straordinario del Policlinico Maria Grazia Furnari esprime il cordoglio della Direzione strategica e di tutta l’Azienda ospedaliera universitaria per la scomparsa del professore Vincenzo la Bella, ricordandone le profonde doti umane, la passione per la docenza e la ricerca e il suo impegno nella cura della sclerosi laterale amiotrofica“.

“Il professore La Bella, Coordinatore del Centro Regionale di Riferimento per la SLA e Responsabile dell’Ambulatorio delle malattie dei motoneuroni e dell’Ambulatorio miastenia, è stato un medico generoso che si è sempre dedicato all’assistenza dei pazienti, oltre che con professionalità, con grande disponibilità, umanità e dedizione”, si legge ancora nella nota.

Il cordoglio di pazienti e amici

In tanti ricordano il professore Vincenzo La Bella soprattutto per la sua generosità e per la sua dedizione ai pazienti. “Una persona disponibile vicino ai malati di SLA e alle loro famiglie”, scrive Salvatore. Si tratta di uno delle decine di conoscenti che hanno voluto ricordare le doti professionali e umane del medico.

Foto da Facebook