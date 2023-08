Uil siciliana in lutto, morto a soli 44 anni Roberto Giacalone

Addio al segretario provinciale della Uil Trapani: il cordoglio sui social.

Città di Mazara del Vallo e sindacati della provincia di Trapani in lutto per la morte improvvisa di Roberto Giacalone, segretario provinciale della Uil trapanese.

Aveva solo 44 anni e a portarselo via sarebbe stato una malattia incurabile.

Morto il sindacalista Uil Roberto Giacalone

“È venuto a mancare all’affetto dei propri cari e di tutti noi della Uil, Roberto Giacalone. Un amico leale e sincero, un sindacalista serio e preparato, un dirigente di grande Valore umano e professionale. Un grande Uomo”, si legge in una nota di Uil Trapani, divulgata anche sui social.

“Caro amico, chi ha avuto l’onore di incrociare la tua strada, non potrà mai dimenticare il tuo splendido sorriso, il tuo animo puro, il tuo essere instancabile sul lavoro, ma soprattutto il tuo esserci sempre per gli altri, non solo con le parole ma soprattutto con i fatti. Lasci un vuoto incolmabile in tutti noi. Sarai per sempre nei nostri cuori. Ciao Roberto”.

Anche la Misericordia della sua Mazara del Vallo ricorda il 44enne: “Le più sentite condoglianze da tutta la Misericordia di Mazara alla famiglia del giovane amico Roberto Giacalone per la sua prematura dipartita.

Siamo stati molto vicini a Roberto in questo brutto ultimo periodo cercando di alleviarlo dalle sue sofferenze. Avremo sempre un bel ricordo. Un caro abbraccio alla sua famiglia”.

I funerali si sono tenuti oggi, lunedì 14 agosto, alle ore 12, nella chiesa Santa Gemma di Mazara del Vallo, in via Santa Gemma.

Fonte foto: Facebook – Uil Trapani