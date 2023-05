MotoGP, Bezzecchi stellare a Le Mans: out Bagnaia e Marquez

Marco Bezzecchi domina a Le Mans e si riporta a -1 dalla vetta della classifica iridata: lite Bagnaia-Vinales dopo il contatto, fuori Marquez

Marco Bezzecchi domina il Gran Premio di Francia e trionfa a Le Mans, riportandosi a -1 dalla vetta del mondiale.

Il talento del team Ducati VR46 ha colto così il suo secondo successo in carriera in MotoGP, a poche settimane di distanza dalla prima, indimenticabile, volta in Argentina a Termas de Rio Hondo.

Il “Bez” ha approfittato della caduta del campione del mondo “Pecco” Bagnaia, caduto nelle fase iniziali di gara dopo un contatto con l’Aprilia di Maverick Vinales: tra i due sono volate parole grosse e spintoni nella ghiaia, salvo poi chiarirsi poco dopo.

Marquez fuori a due giri dalla fine mentre lottava per il podio

Sfortunato, invece, Marc Marquez, caduto a due giri dalla fine dopo un entusiasmante duello con Jorge Martin per la seconda posizione, distanti oltre 4 secondi da Bezzecchi.

Dietro lo spagnolo della Pramac, si è piazzato il padrone di casa Johan Zarco, autore di una straordinaria rimonta dalle retrovie.

Out anche Luca Marini, vittima di una brutta scivolata che ha coinvolto anche l’incolpevole Alex Marquez: anonima, di nuovo, la Yamaha di Fabio Quartararo, soltanto settima al traguardo.

(Foto: motogp.com)