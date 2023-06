MotoGP, Bezzecchi vince la Sprint Race in Olanda: 2° Bagnaia

Marco Bezzecchi si aggiudica la sua prima Sprint Race in carriera ad Assen: dietro di lui il campione del mondo su Ducati ufficiale

Marco Bezzecchi si aggiudica la gara Sprint del sabato che introduce il MotoGp di domani ad Assen in Olanda.

Il pilota del team VR46, già autore di una qualifica eccezionale che gli ha portato la pole position, ha preso il largo già dal quarto giro dei 13 della Sprint superando il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

Terzo Espargaro, risorge Quartararo

Il titolare della Ducati ufficiale ha accusato un ritardo di un oltre secondo sul primo. Terzo Brad Binder su Ktm, ma un long penalty di 3 secondi lo fa slittare indietro in classifica- così come Fabio Quartararo su Yamaha, quarto – in favore di Aleix Espargaro su Aprilia.

Per Bezzecchi è la prima Sprint in carriera.