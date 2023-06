MotoGP, Jorge Martin vince la Sprint Race in Germania davanti a Bagnaia e Miller

Jorge Martin vince la Sprint Race al Sachsenring davanti a Bagnaia e Miller: quarto Marini, disastroso Marc Marquez

Jorge Martin vince la gara sprint del Gp di Germania. Lo spagnolo della Ducati Pramac si lascia alle spalle il campione del mondo in carica e leader iridato Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, con la moto ufficiale di Borgo Panigale.

A completare il podio l’australiano della Ktm Jack Miller.

Bene Marini, disastro Marquez

Quarto posto per Luca Marini con la Ducati del team Mooney VR46, che si lascia alle spalle il francese Johann Zarco con la Ducati Pramac e il sudafricano della Ktm Brad Binder.

Chiudono la top ten Marco Bezzecchi (Ducati), gli spagnoli Alex Marquez (Ducati)e Aleix Espargaró (Aprilia) ed Enea Bastianini (Ducati).

Solo undicesimo lo spagnolo Marc Marquez (Honda) in grande difficoltà. Nella classifica del mondiale Bagnaia è al comando con 140 punti, 21 in più di Martin e 27 in più di Bezzecchi.