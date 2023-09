MotoGP, Martin fa il bis a Misano: straordinari Bezzecchi e Bagnaia sul podio

Jorge Martin si aggiudica anche il Gran Premio di Misano dopo la Sprint del sabato: i due italiani indomabili completano il podio

Jorge Martin completa il suo fine settimana da sogno in Emilia Romagna e vince anche il Gran Premio di MotoGp a Misano dopo aver dominato anche la Sprint Race di ieri.

Il podio è lo stesso, con il pilota della Ducati Pramac davanti agli straordinari Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46 e Pecco Bagnaia su Ducati che hanno stretto i denti dopo gli incidenti subiti a Barcellona, lasciandosi alle spalle la Ktm dell’eterno Dani Pedrosa e l’Aprilia di Maverick Vinales.

Settimo Marquez, solo nono Marini

Sesto posto per Oliveira, mentre completano la top 10 Marc Marquez, Raul Fernandez, Luca Marini, Johann Zarco. Scivolata per Brad Binder mentre era 4° con il pilota della Ktm che ha poi ripreso la gara chiudendo 14°. Con questi risultati Bagnaia, leader del Mondiale, si porta a 283 punti, seguito da Martin a -36 (247 punti) che si porta a casa la terza vittoria in top class e la seconda quest’anno, e Bezzecchi a -65 (218 punti).