Movida San Leone, all’uscita dal ristorante trovano auto devastate

Sono in corso le indagini per risalire agli autori degli atti vandalici

Continua a essere fin troppo vivace la movida estiva in quel di San Leone, quartiere balneare di Agrigento. Due gli episodi che, nel fine settimana, hanno visto i vandali danneggiare auto parcheggiate. Il primo lungo viale delle Dune, dove a essere presa di mira è stata una Citroen C3 di una donna ma in uso al figlio: parabrezza sfondato e carrozzeria rigata tramite un oggetto appuntito.

Carrozzeria danneggiata

A fare la scoperta è stato il giovane non appena è uscito da un locale della movida sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. Il secondo atto vandalico, avvenuto in un’altra zona di San Leone, ha coinvolto una fiat Panda di una pensionata cinquantottenne. La donna era appena uscita da un ristorante quando ha scoperto vistose rigature sulla carrozzeria del veicolo. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini per risalire ai colpevoli.