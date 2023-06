Residenti stufi a San Leone per locali troppo rumorosi: interviene la polizia

Dal 5 giugno è in vigore la nuova ordinanza del sindaco riguardante il rispetto dei decibel da parte dei locali

Con l’estate alle porte, i temuti decibel di troppo cominciano a fare capolino. Nella fattispecie parliano della movida di San Leone, piacevole ma anche temuta, sia da chi è preposto a mantenere l’ordine che dagli stessi residenti. E’ così che si riaccende l’annosa battaglia tra i cittadini e gli esercenti, i primi stufi del volume della musica fin troppo spesso alto, i secondi che devono rendere conto agli avventori vogliosi di divertirsi.

Decibel troppo alti

Nell’ultimo weekend sono state numerose le chiamate al centralino delle forze dell’ordine, atte a denunciare musica fuori i limiti stabiliti dalla nuova ordinanza comunale. Ad intervenire polizia e carabinieri, che in taluni casi hanno dovuto intimare ai titolari de locali lo spegnimento della musica. Dal 5 giugno è in vigore la nuova ordinanza del sindaco che durante la settimana impone la chiusura dei locali alle 2 mentre il venerdì e il sabato alle 3. In tutti i casi, però, la musica deve scendere di decibel già a partire dall’1.