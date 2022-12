Mucca precipita in burrone a Modica, salvata dai vigili del fuoco

La mucca precipitata nel burrone a Modica è stata prontamente salvata dai vigili del fuoco e successivamente riportata dai proprietari.

Si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvare una mucca che era precipitata in un burrone nei dintorni di Modica, in provincia di Ragusa.

L’animale, protagonista evidentemente di un’esplorazione “azzardata” del territorio, è stata aiutata dalle squadre di soccorso e dall’elicottero “Drago 146” che si è messo in volo da Catania.

Gli operatori hanno quindi imbracato la mucca pesante circa 500 chili che è stata successivamente prelevata con un gancio.

Il mammifero è stato quindi riportato nel terreno dei proprietari e successivamente affidato alle cure veterinarie.