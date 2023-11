VIDEO | Mucca precipita in burrone nel Siracusano, recuperata dai vigili del fuoco

La mucca precipitata nelle campagne di Noto è stata sedata e soccorsa dai vigili del fuoco. Buone le sue condizioni di salute.

Particolare intervento quello compiuto nelle scorse ore dai vigili del fuoco nelle campagne di Noto, in provincia di Siracusa. L’elicottero “Drago 142” del reparto volo di Catania è intervenuto per soccorrere una mucca che era precipitata in un dirupo.

L’intervento dei vigili del fuoco

La richiesta di intervento è arrivato dalla sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa. Il bovino è stato imbracato con apposite funi di sicurezza dal persone giunto sul posto, coadiuvato dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto.

Dopo essere stata sedata dal veterinario intervenuto sul posto, la mucca è stata sollevata con il supporto del gancio baricentrico e successivamente portata in una zona accessibile dal personale a terra. In seguito, l’animale è stato sottoposto a un controllo veterinario e successivamente consegnato ai proprietari.