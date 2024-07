Muore ergastolano del carcere di Augusta in sciopero della fame

Un detenuto ergastolano in sciopero della fame e della sete è morto nel carcere di Augusta. Si tratta di un 67enne.

Un detenuto ergastolano in sciopero della fame e della sete è morto nel carcere di Augusta. Si tratta del 67enne Giulio Rena che scontava la sua pena nella casa di reclusone di Brucoli. L’uomo dallo scorso dicembre scioperava e protestava “contro il fine pena mai”. Il prigioniero in diverse occasioni ha visto il respingimento della richiesta dei domiciliari. Domenica scorsa è morto in ospedale. Il soggetto era stato condotto nella struttura a causa delle sue condizioni di salute precarie. L’individuo, a più riprese, era stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio (tso).