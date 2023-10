“Ti sei scordato tutto quello che t’ho dato”, il nuovo singolo di Fabio Abate

"Ti sei scordato tutto quello che t’ho dato" rappresenta il punto di partenza verso il disco che vedrà la luce nel 2024.

Il trasformista della musica, l’Arturo Brachetti del rock, “il cantattore” ribattezzato da Fiorello è tornato. Performer dai mille volti e stili, Fabio Abate ci spiazza ancora una volta e pubblica “Ti sei scordato tutto quello che t’ho dato”. Il nuovo singolo rappresenta il punto di partenza verso il disco che vedrà la luce nel 2024.

Noto per le colonne sonore e le svariate collaborazioni artistiche, Abate ama raccontare le sue canzoni con la naturalezza e il divertissement che gli appartengono. Una scrittura per immagini che, sposandosi con le note, dà vita a una musica libera, multisapore, mai uguale a sé stessa. Un sound mediterraneo, teatrale, bohemienne, con innesti di sonorità moderne elettropop che lo rendono innovativo.

Di cosa parla il singolo

Oggi si ripresenta sulla scena con il singolo “Ti sei scordato tutto quello che t’ho dato”. Il piede batte il tempo e si balla. Ritmo serrato per un testo che suona perentorio come un ammonimento. A noi stessi, alle aspettative che nutriamo nei confronti della vita, all’orgoglio della nostra unicità.

“Spesso ci dimentichiamo chi siamo e chi potremmo essere, cosa vogliamo e cosa potremmo avere”, spiega l’artista. “Ma puntualmente, come per magia, si palesa davanti a noi lo specchio per ricondurci al nostro Io più autentico”.

Il videoclip del singolo

“Ti sei scordato tutto quello che t’ho dato” è stato registrato negli studi di Fabio Abate e mixato da Antonio Torresi. Alla realizzazione del singolo hanno partecipato Giuseppe Musmeci, autore insieme a Fabio Abate, e poi Nicholas Carpinato e Salvo Abate, componenti del gruppo.

Il videoclip del brano (clicca qui per vederlo) racconta in maniera leggera come spesso tendiamo a nascondere o a non vedere il nostro vero potenziale. In un ironico gioco di ruolo, cambiano le situazioni e gli scenari. Ma l’esortazione che il protagonista della storia rivolge a sé stesso è sempre la stessa: ti sei scordato tutto quello che t’ho dato!?