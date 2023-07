Mutui e acquisti, i siciliani fanno fatica a pagare le rate: Palermo e Catania nella “black list”

Fabi lancia l'allarme: "Assisteremo ad un vero disastro per tante famiglie"

Ammontano a 1,2 miliardi le rate non pagate (comprese inadempienze probabili e sofferenze) dai siciliani per mutui o acquisti. Il dato è contenuto in uno studio della Fabi (la federazione bancari italiani) che lancia l’allarme: “se chi di dovere non prende gli opportuni provvedimenti assisteremo ad un vero disastro per tante famiglie che avevano creduto alla stabilità e che purtroppo constatano che nell’arco di pochi anni tutto è cambiato in peggio” dice Carmelo Raffa che guida la federazione in Sicilia.

Mutui e acquisti, la situazione rate in Sicilia

Secondo le elaborazioni di Fabi sulla base dei dati di Banca di Italia l’intero ammontare dell’erogato in Sicilia (a marzo 2023) è di 30,8 miliardi di euro diviso in 20,4 miliardi a tasso fisso e i restanti dieci (10,4) da rimborsare a tasso variabile. Del totale delle rate non pagate dai siciliani 473 milioni vanno sotto la voce sofferenze, 598 sono le inadempienze probabili e 215 le rate già scadute. La metà delle rate non pagate (tra mutui e credito al consumo e altri prestiti) si concentra in Sicilia in due provincie: Palermo (373 milioni di euro) e Catania (315)

Preoccupa l’aumento dei tassi

L’aumento dei tassi di interesse per contrastare l’inflazione spaventa sempre di più. Specie quanti hanno acceso un mutuo con una rata a tasso variabile: legata appunto al variare dei tassi. Sempre secondo la Fabi in Italia le famiglie indebitate sono 6,8 milioni, pari a circa il 25% del totale. Per 3,5 milioni di famiglie i prestiti sono stati contratti per comprare una casa. In Sicilia (dati della Banca di Italia di fine Giugno) nel 2022 l’erogato annuale per i mutui ha toccato la cifra di due miliardi tornando a livelli prepandemia, le famiglie residenti con un mutuo in essere sono il 10% del totale per importi mediamente più bassi del 5% del resto della nazione. Nel corso del 2022, nota la Fabi nello studio, i tassi di interesse sui prestiti sono aumentati e nuovi incrementi sono inevitabili con il costo del denaro ulteriormente aumentato al 3,75%.

I nuovi mutui

Per quanto riguarda i nuovi mutui, continua Fabi, le rate di quelli a tasso fisso sono destinate a raddoppiare, mentre per quelli a tasso variabile il “rimborso” mensile dovrebbe salire del 50-60%. Più nel dettaglio, per un mutuo a tasso fisso da 200.000 euro di 25 anni (il tasso medio applicato dalle banche potrebbe essere nettamente superiore al 5%), la rata mensile sarà di 1.218 euro; per un prestito da 100.000 euro, sempre di 25 anni, col tasso al 5,1%, la rata mensile sarà, invece, di 597 euro. Quanto ai vecchi mutui, invece, nessuna differenza per quelli a tasso fisso, mentre le rate di quelli a tasso variabile hanno subito aumenti fino al 65%.