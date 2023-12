My Home My Destiny, anticipazioni puntate da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2023

Nuova settimana, nuovo appuntamento con la serie tv My Home My Destiny. Ecco le anticipazioni dall'11 al 15 dicembre 2023.

Le puntate di My Home My Destiny che saranno inserite su Mediaset Infinity da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2023 andranno ad aggiungere alcuni tasselli ad un intreccio che nelle ultime settimane si è notevolmente complicato.

La serie turca, infatti, è nata come il racconto di Mehdi e Zeynep, due giovani che si ritrovano in un matrimonio combinato e, quindi, non voluto. I due protagonisti devono fare i conti con le loro differenze culturali e caratteriali. Se in un primo momento credevano di amarsi, in seguito hanno scoperto differenze inconciliabili che li hanno portati ad allontanarsi per poi riavvicinarsi e litigare. Un tira e molla che mina ad un equilibrio motivo e, allo stesso tempo, crea suspence nello spettatore.

Nonostante la diversa dislocazione adottata da mesi, infatti, gli spettatori di My Home My Destiny sono rimasti fedeli ai loro protagonisti e non perdono gli episodi che vengono inseriti sulla piattaforma streaming di Mediaset allo scoccare della mezzanotte.

My Home My Destiny, cosa accadrà

Negli episodi disponibili da lunedì 11 dicembre fino a venerdì 15 dicembre, accade che durante una cena, Ali Riza e Baris si confidano. Parlano anche di sentimenti. È in questo momento che lo zio sprona il nipote ad andare avanti nella relazione con Zeynep, magari provando ad evolverla.

È bastato il consiglio dello zio, per far decidere a Baris che era tempo di fare sul serio con Zeynep. L’uomo le chiede di sposarla. La donna è rimasta molto sorpresa. A causa dei vari eventi dell’ultimo periodo, non si è interrogata a fondo. Ad oggi non sa bene definire quali sentimenti prova per il suo capo.

La notizia, però, si diffonde. La famiglia di Zeynep è entusiasta per la proposta. C’è una nemica che rema contro la felicità dei due. Si tratta della sorella di Baris. La donna non solo non approva l’unione, ma è decisa a fare di tutto per ostacolarla. Il suo primo passo è stravolgere le dinamiche familiari, cercando di svalutare la relazione del fratello con Zeynep agli occhi di parenti e conoscenti.

Intanto, Benal è disperata. È consapevole che fin quando la figlia resterà con lei, sarà in pericolo perché potrebbe tornare in quel mondo da cui l’ha allontanata scappando da Mehdi.

Dove e come guardare My Home My Destiny

La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.