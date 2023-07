My Home My Destiny, le anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 luglio

“My Home My Destiny”, la muova serie turca di Canale 5, è stata ben accolta dai telespettatori che hanno premiato la scelta di Mediaset.

“My Home My Destiny”, la muova serie turca di Canale 5, è stata ben accolta dai telespettatori che hanno premiato la scelta di Mediaset con altissimi livelli di share e di ascolti. La storia di Zeynep conquista perché la protagonista è una donna con grandi ambizioni e aspettative per il suo futuro lavorativo, ma che si ritrova in un matrimonio infelice con una famiglia che non la comprende. Una storia di contraddizioni e di scelte sbagliate che si riveleranno anche nelle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023.

Anticipazioni della puntata di lunedì 17 luglio 2023

La proposta di matrimonio di Mehdi non è vana. Zeynep accetta, ma l’uomo si chiede perché una donna come lei voglia sposarlo. La famiglia va a casa di Sakine e Bayram per chiedere la mano di Zeynep. Viene celebrata la cerimonia di fidanzamento. Intanto, Sakine e Byram hanno ricevuto lo sfratto. Sultan ha parlato con Zeliha, però, che ha invitato tutti a trasferirsi da lei dal giorno successivo.

Anticipazioni della puntata di martedì 18 luglio 2023

I preparativi per il matrimonio sono in corso, ma Zeynep non è sicura. I parenti di Mehdi sono sospettosi. Ad esempio, Mujgan teme che la donna possa far allontanare Mehdi dalla sua famiglia. Zeynep manda un messaggio a Nermin e questo comporta l’intervento di Faruk. In procinto di dire sì, Zeynep ci ripensa. Lo dice a Mehdi. In seguito, la madre la fa riflettere e la donna torna sui suoi passi. Il matrimonio viene rovinato dall’arrivo inatteso. La visita a sorpresa sarà per Zaynep un modo per conoscere dei lati oscuri del passato e del presente di Mehdi.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 19 luglio 2023

La visita inattesa è Faruk, il fratellastro di Zeynep. Mehdi non è molto sicuro di questo, ma prova ad accettare questa verità. Intanto sia la suocera sia la madre esortano Zeynep ad essere una brava moglie. La donna è infelice: non voleva per lei un matrimonio combinato e mai consumato. C’è molta tensione tra i due che litigano.

Anticipazioni della puntata di giovedì 20 luglio 2023

La famiglia di Mehdi vuole organizzare una colazione tutti insieme, ma l’occasione sfuma per l’assenza di alcuni membri. Le sorelle di Mehdi provano antipatia per Zeynep e, quindi, sono contrariate dal matrimonio. Per fortuna, la donna dimostra di sapersela cavare sempre. Zeynep continua ad essere infelice per la scelta fatta, nonostante la madre adottiva è fiduciosa e insiste sul contrario. Mentre va a scuola per sostenere un esame, incontra sia Mehdi sia Faruk

Anticipazioni della puntata di venerdì 21 luglio 2023

Zeynep va a casa della madre adottiva. Mehdi la sta cercando. Quando la trova, la riporta nella casa di famiglia. La donna è infelice. Il matrimonio combinato non fa per lei. Intanto, Mehdi organizza un incontro per parlare con tutti i componenti della famiglia, Faruk incluso.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 da lunedì al venerdì alle ore 15:48 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.

Sandy Sciuto