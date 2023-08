My Home My Destiny, le anticipazioni delle puntate dal 7 all’11 agosto

"My Home My Destiny" è oramai entrata nei cuori dei tanti telespettatori di Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

“My Home My Destiny” è oramai entrata nei cuori dei tanti telespettatori di Canale 5. Appassionato alla storia d’amore burrascosa tra Mehdi e Zeynep, il numeroso pubblico non perde una puntata. Ascolti alla mano danno la serie turca tra i programmi più amati del palinsesto Mediaset. Le puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023 saranno incentrate sull’amore che Mehdi ha scoperto di provare per Zeynep e sulla gravidanza di Benal che compirà una scelta risolutiva.

Anticipazioni della puntata di lunedì 7 agosto 2023

Zeynep è confusa. Non sa più se credere nei suoi sogni e continuare a investire sul suo presente per realizzarli. Dopo il confronto con Nermin, Mehdi comprende di essere uno dei motivi dell’incertezza professionale della moglie e decide di supportarla. Visto come il marito le ha mostrato massima attenzione e fiducia, Zeynep decide di riprendere in mano la sua vita. Benal si fa aiutare da Cemile per il test di gravidanza.

Anticipazioni della puntata di martedì 8 agosto 2023

Se Mehdi ha un colloquio con uno dei professori di Zeynep per chiedere aiuto, Benal sta facendo di tutto per far sapere alla gente che il figlio che porta in grembo è proprio di Mehdi. Faruk non si dà pace per essere stato mollato da Zeynep. Cerca di avere informazioni dalle amiche della donna finchè non decide di avvicinarsi. Per sfortuna sua, trova Mehdi pronto ad allontanarlo. Nermin è sempre più sola ed è ignara di cosa nasconda il marito.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 9 agosto 2023

Zeynep ignora che Benal aspetta un figlio da Mehdi e la presenta alla madre adottiva chiedendole di offrirle un lavoro. Intanto, Zeynep e Mehdi sono diventati ufficialmente genitori adottivi di Kibrit. Mehdi si rende conto di essere innamorato della moglie. Le dichiara il suo amore, ma la donna resta indifferente.

Anticipazioni della puntata di giovedì 10 agosto 2023

Zeynep prova a scusarsi con Mehdi che vuole lei sappia perché ritiene sia la donna della sua vita. Intanto, Zeliah chiede a Sultan di fare da tramite. Invia una busta con alcuni soldi per far abortire Benal. Quest’ultima ha ancora il desiderio di tornare ad essere una coppia con Mehdi. L’uomo, però, oramai è innamorato della moglie. Nel suo cuore non c’è posto per nessun’altra.

Anticipazioni della puntata di venerdì 11 agosto 2023

Kibrit è entusiasta dei suoi genitori adottivi. Benal ha deciso di andare via dal quartiere senza rivelare chi sia il padre del figlio che ha in grembo. Nella Festa di Primavera organizzata da Nermin ed Ekrem, Mehdi si ritroverà impacciato, ma decide ugualmente di partecipare. Faruk è presente.

Come vedere la serie su Canale 5

È possibile vedere la serie “My Home My Destiny” su Canale 5 da lunedì al venerdì alle ore 15:48 e anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili in on demand le puntate.

Sandy Sciuto