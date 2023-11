My Home My Destiny, le anticipazioni sulle prossime puntate

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di My Home My Destiny, la serie in onda su Mediaset Infinity: le anticipazioni

“My Home My Destiny” è la serie turca che ha conquistato tutti sin dalla prima puntata. La serie è arrivata nella televisione italiana in estate ogni giorno su Canale 5. Sulla scorta del successo di “Terra Amara”, la serie turca doveva provare a trovare un pubblico che si appassionasse alla storia dei suoi protagonisti fino a non voler perdere neppure un momento di quanto stava accadendo.

Un successo sperato e raggiunto perché “My Home My Destiny” è diventata la seconda serie turca più seguita dopo “Terra Amara”. Purtroppo, il cambio di palinsesto ha comportato il trasferimento sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte arriva un nuovo episodio sulla piattaforma dove rimane per essere visto e rivisto anche nei giorni a seguire. Il trasloco sulla piattaforma di streaming targata Mediaset, però, non ha risentito sull’interesse del pubblico che ha seguito la propria serie preferita.

Negli episodi che saranno inseriti su Mediaset Infinity da lunedì 20 a venerdì 24 novembre 2023 per i protagonisti Mehdi e Zeynep ci sono ancora tante sfide da affrontare prima di trovare serenità.

Finalmente, Savas ed Emine trovano i soldi per far uscire di prigione Mehdi e far cadere così ogni accusa. Nel frattempo, Baris è sempre più presente nella vita di Zeynep e quindi vicino.

Nermin ha deciso di regalare a Sultan una delle sue borse costose. La donna è felicissima, ma teme quali saranno le ripercussioni di questo gesto.

Nuh ha recuperato il numero di casa dell’amante di Ercan. Vuole andare a cercarla.

Tra Baris e Zeynep è tempo di liti. I due hanno una discussione accesa quando Baris rinfaccia a Zeynep di aver preso il caso di Mehdi senza chiedergli consulto.

Infine, Sultan ed Emine vanno a cena con Zeynep per farla distrarre da tutto ciò che le sta accadendo. La donna si sentirà amata e si aprirà con loro.

Dove e come guardare My Home My Destiny



La serie turca è disponibile interamente su Mediaset Infinity. Ogni giorno a mezzanotte viene inserita una puntata sulla piattaforma che rimane disponibile per essere vista e rivista dagli utenti, oltre le puntate già mandate in onda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI