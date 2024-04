VIDEO | Napoli, imbarcazione urta una banchina al Molo Beverello: feriti i passeggeri

Le ambulanze hanno subito raggiunto il molo e i sanitari hanno soccorso i passeggeri, in gran parte rimasti contusi

Questa mattina un brutto incidente avvenuto durante le operazioni di attracco della nave veloce “Isola di Procida” di Caremar al Molo Beverello di Napoli ha provocato il ferimento di una trentina di passeggeri che erano a bordo del mezzo. L’imbarcazione proveniva da Capri e secondo una prima ricostruzione avrebbe urtato contro la banchina durante l’ormeggio.

Napoli, 21 passeggeri soccorsi e 8 portati al pronto soccorso

Le ambulanze hanno subito raggiunto il molo e i sanitari hanno soccorso i passeggeri, in gran parte rimasti contusi. Sono 21 le persone soccorse, altre 8 si sono presentate al pronto soccorso con mezzi propri, tutte però sono state ricoverate per accertamenti e medicazioni in codice verde o giallo negli ospedali napoletani per traumi maxillofacciali e lievi ferite.

Nessuno è in pericolo di vita. La capitaneria di Porto sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso, insieme al personale tecnico, per capire se si tratti di un incidente dovuto alle condizioni meteo marine oppure possa trattarsi di un errore umano nel corso della manovra.

