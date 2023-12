94nne porta di notte moglie malata Alzheimer su sedia a rotelle: mancano le ambulanze

A rendere pubblica la notizia è il nipote sfruttando il "megafono" dei social

Incredibile vicenda a Girona in Spagna, dove un anziano di 94 anni è stato costretto a portare la moglie, malata di Alzheimer, presso una casa di cura. E fin quì nulla di strano, se non fosse che l’uomo, in piena notte invernale, è stato costretto a farlo a piedi, con la donna trasportata in sedia a rotelle verso la Casa di cura per mancanza di ambulanze.

Per strada a 2 gradi centigradi

A denunciare il grave fatto è il nipote, Gerard, utilizzando il megafono dei social network. La notizia, ripresa da La voc de Galicia, racconta di Ramón, il nonno, costretto a trasferire nella residenza la moglie María dall’ospedale di Campdevànol. Ben 250 metri i metri percorsi a piedi dall’uomo di 94 anni. Tutto ciò durante una notte fredda con due gradi centigradi. Secondo Gerard, l’ospedale ha spiegato alla famiglia che avevano solo un’ambulanza per tutta la provincia.

L’accusa della figlia

Rincara la dose Anna, figlia della coppia. La donna racconta che più di una volta hanno trascorso ben dodici ore al pronto soccorso. Cinque o sei delle quali passate in attesa all’interno dell’ambulanza. Motivo per cui, essi stessi, a causa delle lunghe attese che si verificano, hanno dpreferito evitare occasionalmente l’utilizzo del servizio.