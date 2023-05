Napoli, Prefetto: “Morte ragazzo slegata da festeggiamenti scudetto”

L'autorità provinciale di pubblica sicurezza del capoluogo campano tiene a ridimensionare il numero degli incidenti della festa scudetto

L’episodio del 26enne ferito a colpi d’arma da fuoco e morto nella notte all’ospedale Cardarelli è ”assolutamente slegato, non connesso ai festeggiamenti” per lo scudetto del Napoli. Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba ai microfoni di SkyTg24.

Numeri gonfiati

“Duecento feriti? ”Assolutamente no, non siamo su quella cifra. Solo in alcuni casi i feriti sono dovuti all’utilizzo di fuochi d’artificio ma per il resto non ci sono stati grandi episodi”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba ai microfoni di SkyTg24. ‘Mi preme sottolineare il senso di responsabilità dei napoletani. Ieri c’era un divieto di circolazione ed è stato largamente osservato. La macchina dell’organizzazione ha funzionato”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba ai microfoni di SkyTg24.