Napoli, Spalletti annuncia l’addio: “Ho bisogno di staccare, starò fermo un anno”

Luciano Spalletti non sarà più l'allenatore del Napoli: il tecnico di Certaldo ha annunciato l'addio al club azzurro

Luciano Spalletti lascia il Napoli, è ufficiale.

Dopo la straordinaria cavalcata, conclusasi con la conquista dello storico terzo scudetto, il tecnico di Certaldo ha annunciato l’addio ai partenopei, confermando le parole del presidente De Laurentiis arrivate nella giornata di ieri.

Spalletti: “Ho bisogno di staccare”

“A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi, mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre, starò fermo un anno”, ha commentato Luciano Spalletti.