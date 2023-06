Naro, confronto acceso sull’antenna della discordia

Cittadini sul piede di guerra contro il ripetitore di un’azienda telefonica che dovrebbe essere installato in via Verga. In programma per oggi un Consiglio comunale aperto sulla questione

NARO (AG) – I residenti della via Verga sono contrari all’installazione di un’antenna di un’azienda di telefonia sul tetto di un’abitazione privata. Hanno dapprima bloccato i lavori e sulle cancellate della scuola materna in piazza Roma sono stati affissi due grandi manifesti con due frasi significative: “La salute dei naresi non ha prezzo” e “Manteniamo l’aria pulita, per Naro e per la vita”. A queste iniziative è anche seguita una raccolta firme.

“Noi – si legge in una nota firmata dal Comitato dei cittadini – quell’antenna non la vogliamo. L’immobile su cui è prevista l’installazione si trova in una zona ad alta densità demografica e vicino a diverse scuole e strutture sanitarie come la Rsa di San Calogero, il che rappresenta un rischio per la salute dei cittadini. Il sindaco può intervenire a salvaguardia della salute, poiché rappresenta un grande rischio, adottando una sospensione cautelare”.

La società di telefonia privata ha presentato istanza per l’installazione dell’antenna a gennaio di quest’anno e ha incassato anche il parere favorevole dell’Arpa; ma il Comune non ha mai dato parere favorevole. Nella giornata del 26 giugno è arrivata l’ordinanza dirigenziale che annulla le autorizzazioni concesse per l’installazione dell’antenna, provvedimento che segue un atto firmato dal sindaco Maria Grazia Brandara, applicando quanto previsto dall’articolo 191 del Tue, che contempla il principio di precauzione a tutela dell’ambiente, invocabile in tutti i casi in cui deve essere installato un impianto, quale una Stazione radio base per la telefonia mobile, che può avere effetti potenzialmente dannosi sulla salute pubblica.

“Da sempre – ha spiegato il primo cittadino – sono attenta su questo tema: vorrei ricordare che Naro, grazie al mio intervento, ha vietato l’uso della tecnologia 5g. Sempre io, alla guida dell’Amministrazione del tempo, ho disposto l’eliminazione delle antenne dal centro storico e dal castello e ho proposto, con successiva approvazione del Consiglio comunale del tempo, il Regolamento che vieta installazione di antenne dentro la città. Di recente ho dato disposizioni agli uffici di effettuare un monitoraggio delle antenne presenti nel centro urbano e controllare eventuali scadenze”.

“Abbiamo fatto e faremo tutto ciò che è consentito dalla legge – ha concluso Brandara – per tutelare i nostri concittadini”. Oggi è previsto un Consiglio comunale aperto dove parteciperà anche il Comitato dei residenti di via Verga per affrontare la questione.