VIDEO | Dolore e commozione per l’ultimo saluto a Delia Zarniscu

Si sono celebrati questo pomeriggio i funerali di Delia Zarniscu, una delle due donne barbaramente assassinate a Naro

Silenzio, dolore, commozione per l’ultimo saluto a Delia Zarniscu, una delle vittime del massacro di Naro consumatosi nei giorni scorsi. “U Signuri vonzi accussì”, molte volte diciamo questa frase, ma diciamo una parolaccia perché non è nostro Signore che ha voluto così. A volte finiamo in un vicolo cieco e non possiamo uscirne ma non è nostro Signore che ha voluto far succedere questo tragico evento. Nessuno oggi voleva questo, ma siamo qui e dobbiamo pregare per Delia e Maria, due donne, due anime, due nostre sorelle, ma oggi pregheremo anche per la conversione del giovane che ha commesso il crimine”. Queste le parole pronunciate da padre Maniscalchi durante la cerimonia religiosa.

Presenti al funerale la sorella di Delia e la sindaca di Naro

Poche persone hanno partecipato ai funerali, la chiesa è rimasta semideserta; in prima fila la sorella di Delia, Cristina insieme al marito, la sindaca di Naro Maria Grazia Brandara affiancata da alcuni esponenti delle forze dell’ordine, Marcela Rus, figlia dell’altra donna vittima del massacro e poi alcune donne della comunità romena di Canicattì con il rappresentante Costantin Codreau che hanno, indossato anche oggi le maglie con il volto di Delia e Maria e la scritta “Stop violenza sulle donne”.

Lunedì pomeriggio verranno celebrati in forma ortodossa i funerali di Maria Rus, l’altra donna trovata carbonizzata in vicolo Avenia, che si svolgeranno presso la camera ardente dell’agenzia funebre Ferro a Naro e poi la salma verrà trasferita in Romania.

