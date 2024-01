VIDEO | Duecento passi per ricordare Delia e Maria, marcia per le due donne uccise a Naro

Presenti la sorella di Delia e la figlia di Maria: una marcia carica di dolore per dire no alla violenza sulle donne.

“È un dolore profondo che non si può spiegare con le parole. Avevo sentito Delia al telefono il pomeriggio, prima della tragedia, e abbiamo avuto un discorso lungo perché lei voleva vendere tutto in Romania e investire qui a Naro perchè era convinta che qui potesse avere una vita migliore”. Queste le parole di Cristina Sabo, sorella di Delia Zerniscu uccisa all’interno della sua abitazione in via Vinci, giunta a Naro per dare l’ultimo saluto alla sorella e partecipare alla marcia dei duecento passi che si è svolta ieri pomeriggio nella città barocca.

Assieme a Cristina, c’era anche Marcela Rus, figlia di Maria, trovata carbonizzata nella casa in vicolo Avenia. “Mia madre me l’ha ammazzata barbaramente e io non lo perdono, si merita l’ergastolo a vita”, ha detto Marcela, che nei giorni scorsi ha ricevuto le scuse da parte della madre di Omar Edgar Nedelcov, 24enne, che ad oggi si trova in carcere con l’accusa di duplice omicidio e vilipendio di cadavere.

Una marcia per le due donne uccise a Naro

È stata una marcia silenziosa, tante le donne romene che hanno indossato delle maglie bianche con le foto di Maria e Delia e una scritta rossa sulla schiena: “stop violenza sulle donne”; donne, ma anche tanti uomini, i sindaci della provincia agrigentina, Carmen Axenie Console dell’ambasciata rumena, che hanno voluto dare il loro contributo alla marcia e lasciare davanti alle porte delle due vittime di Naro dei fiori e dei lumini.

“È un dolore che attanaglia non solo Naro ma tutta la provincia di Agrigento. Basta alla violenza, dovremmo avere il coraggio di rivendicare il ruolo pedagogico della politica che è quello del rispetto dell’altro. Noi ce la metteremo tutta e certamente non ci gireremo dall’altra parte, basta alla violenza di qualsiasi genere”, ha dichiarato Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro.

I funerali

Intanto oggi pomeriggio, alle ore 15:30 nella chiesa di Sant’Ersamo in piazza Cesare Battisti, si svolgeranno i funerali di Delia Zarniscu con il rito cattolico. La salma sarà poi tumulata nel cimitero comunale di Naro. Lunedì pomeriggio alle 16, nella camera ardente dell’agenzia funebre Ferraro, ci sarà una messa in memoria di Maria Rus. La salma di quest’ultima verrà poi trasferita in Romania.

