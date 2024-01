VIDEO | Due donne trovate morte nell’Agrigentino, sul posto i carabinieri

Sul posto presenti i carabinieri e i magistrati di turno. Con ogni probabilità si è trattato di un duplice omicidio

E’ giallo a Naro, piccolo centro dell’agrigentino, per la morte di donne trovate all’alba senza vita nelle loro rispettive abitazioni. Una è stata ritrovata in un lago di sangue, l’altra carbonizzata. Sul posto i carabinieri e i magistrati di turno. Con ogni probabilità si è trattato di un duplice omicidio.

Eentrambe erano rumene

Le due donne trovate morte erano entrambe rumene. I carabinieri, coordinati dal Procuratore aggiunto, stanno indagando per fare luce su quanto accaduto. Si stanno cercando collegamenti tra le due vittime. Al momento, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos, non ci sarebbero dei fermi.

In corso interrogatori di persone sospette

Sono in corso presso la caserma di Naro degli interrogatori di persone ritenute sospette per la morte delle due donne. Al momento, come si apprende, non sarebbero stati emessi fermi dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella, che coordina l’indagine. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri di Naro e Licata guidati dal colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Il sindaco di Naro: “Comunità sconvolta”

“Ho appreso la notizia stamani dalla stampa, aspetto di avere maggiori informazioni per capire meglio cosa sia accaduto. Ma l’intera comunità è sconvolta da una simile violenza”. A dirlo all’Adnkronos è Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro (Agrigento), dopo la morte di due donne, trovate cadavere nella notte in due diverse abitazioni a poca distanza l’una dall’altra. L’ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella di un duplice omicidio. Pare, infatti, che le due donne fossero amiche. Il marito di una delle due era morto da tempo. “Non conoscevo personalmente le due vittime – aggiunge il primo cittadino -, ma la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità. Come sindaco non posso che provare un grande dolore”.

In arrivo i Ris da Messina

Sono in arrivo i Ris di Messina nelle abitazioni delle due donne trovate morte all’alba di oggi a Naro, nell’Agrigentino. I carabinieri faranno i rilievi per accertare quanto accaduto tra ieri sera e l’alba, quando le due donne sono state uccise.

Foto e video di Irene Milisenda